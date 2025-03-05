في خطاب حماسي.. ترامب يتوعد بإنهاء الصراع الأوكراني وأكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن واشنطن أرسلت مئات المليارات من الدولارات لدعم كييف، مضيفًا أنه يسعى إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، خلال خطابه أمام الكونجرس، أنه سيكمل أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، موضحًا أنه حقق أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين على الإطلاق.

ولفت إلى أن واشنطن أطلقت أوسع حملة صارمة لضبط الحدود، مؤكدًا أن إدارته ستخلق فرص عمل بشكل لم يشهده الأمريكيون من قبل.

وقال الرئيس الأمريكي: "الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبدأنا أعظم وأنجح عصر في تاريخ الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أن ما تم إنجازه في 43 يومًا يفوق ما تنجزه معظم الإدارات خلال 4 أو 8 سنوات، مضيفًا أن الشهر الأول من إدارته هو الأكثر نجاحًا.

وأوضح أن الولايات المتحدة على وشك العودة إلى مستوى غير مسبوق لم يشهده العالم من قبل، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءً تاريخيًا لتوسيع إنتاج المعادن الأساسية بشكل كبير.

ويأتي خطاب ترامب أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم، فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن ترامب سينسب الفضل لنفسه في الإجراءات السريعة التي اتخذها بشأن الهجرة والاقتصاد والأمن.