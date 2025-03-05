سيامة كاهنين بإيبارشية ميلانو في إيطاليا .. صور

صلى نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، قداس الأسبوع الثاني من الصوم الأربعيني المقدس، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، ومجمع كهنة إيبارشية ميلانو، ومجمع رهبان الدير.

سيامة كهنة

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس بهاء أمين كاهنًا للخدمة بالإيبارشية باسم القس چيوڤاني، والشماس ماجد حماية كاهنًا للخدمة بالإيبارشية باسم القس أنجيلوس.

كما تمت سيامة اثنين من الشمامسة في درجة دياكون، هما دياكون مكسيموس ودياكون دوماديوس.