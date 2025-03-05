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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القمة العربية أكدت أهمية الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
حسن رضوان

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة أمس، أكد أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، وهو الخيار الاستراتيجي الأمثل لضمان تحقيق السلام الشامل والعادل وضمان حماية الأمن القومي العربي.


وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن بيان القمة رسخ لمفهوم الوحدة العربية والتعاون المشترك والالتزام بين الدول العربية للعمل على حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وتأكيد الموقف العربي الواضح بالرفض القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ظرف أو مبرر، وكذلك تأييد الموقف المصري الرافض لسياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة والتي تم خلالها طرح الخطة المصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ورؤية مصر لإعادة إعمار القطاع بما يوفر حياة آمنة وكريمة لأهالي غزة والشعب الفلسطيني بشكل كامل، وينهي معاناتهم مع جرائم الحرب والإبادة الجماعية ويضمن لهم الاستقلالية في قرارهم وحكمهم لأنفسهم.


ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت العمل تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة والإشراف على عملية الإعمار التي يمكن أن تتم على أكثر من مرحلة يتم خلالها بناء أكثر من ٤٠٠ ألف وحدة سكنية ومطار وميناء لخدمة القطاع ودعم الشعب الفلسطيني للعودة إلى الحياة مرة أخرى.

مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن النائب عمرو فهمي

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