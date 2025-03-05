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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أب وزوجته وابنه وشقيقته.. حزن في المنوفية لوفاة أسرة نتيجة تسريب الغاز

مصرع أسرة في المنوفية
مصرع أسرة في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية دمهوج بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة أسرة مكونة من أب وزوجته وابنه وشقيقته بينما أصيبت الابنة الثانية وتم احتجازها في العناية المركزة.

وفوجئ الأهالي بخبر وفاة الأسرة متأثرين باصابتهم باختناق نتيجة تسريب الغاز من اسطوانة البوتاجاز.

واكد اهالي القرية، أن أشقاء المتوفي اكتشفوا وفاة الأسرة عقب تأخرهم عن نزول الاب للعمل فصعدوا إليه ولم يردوا فقاموا بكسر الباب ليكتشفوا وفاة الأسرة وغيابهم عن الوعي.

وتابع الأهالي أنه تم نقل الجثامين الي مستشفي قويسنا املا أن يكونوا احياء ولكن أعلنت المستشفي وفاتهم وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

بينما يتم احتجاز ابنة المتوفي في العناية المركزة في حالة صحية غير مستقرة.

واعلنت الأسرة وفاة كل من وليد سعد عبدالعاطى و أسرته زوجته وابنه وشقيقته همت سعد عبد العاطي.

وينتظر الأهالي وصول الجثامين لدفنهم في مقابر الأسرة بالقرية حيث سيتم تشييع الجثامين من مسجد أبو زنكل بقرية دمهوج.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز. شرطة قويسنا بمصرع أسرة من 4 أشخاص نتيجة اختناق بالغاز.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قويسنا المنوفية محافظة المنوفية مصرع أسرة اختناق بالغاز

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