السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في الشرقية والعثور على جثة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة علي حريق نشب بشقة سكنية بالدور الرابع بمنزل مكون من ٥ طوابق بقرية صفيطة بجوار النادى دائرة مركز الزقازيق وتبين العثور علي جثة لسيدة يشتبه في وجود شبه جنائية وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وإخطار النيابة العامة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنزل مكون من 5 طوابق بقرية صفيطة دائرة مركز الزقازيق وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفال وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.
وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالدور الرابع بمنزل مكون من ٥ طوابق بقرية صفيطة بجوار النادى دائرة مركز الزقازيق وتبين العثور علي جثة لسيدة يشتبه في وجود شبهة جنائية وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وإخطار النيابة العامة.