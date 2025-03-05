محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية تمريض بالمحافظة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لجهود القيادة السياسية الداعمة لتنمية المحافظة وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبناءها.

وأشار إلى أنه بانضمام كلية التمريض تشمل جامعة الوادي الجديد 10 كليات هي (الطب البشري - الصيدلة - الطب البيطري - العلوم - الزراعة - التربية - الآداب - التربية الرياضية - الهندسة)، وهو ما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويسهم في تقليل الاغتراب.