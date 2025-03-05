احمى نفسك من الغازات الزائدة بهذه الحيل

تعد الغازات الزائدة من المشكلات الصحية التى يعاني عدد كبير من الأشخاص منها خاصة بعد تناول وجبة الإفطار فى رمضان، فكيف تتجنبها؟

وفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك نعرض لكم طرق علاج الغازات الزائدة ومنع تكونها.



تراكم الغازات في الأمعاء



عادةً تكون الغازات الموجودة في الأمعاء الدقيقة أو القولون بسبب الهضم أو تخمُّر الطعام الذي يصعُب على البكتيريا الموجودة في الأمعاء هضمه. ويمكن أن تتكون هذه الغازات كذلك عندما لا يكمل الجهاز الهضمي تفتيت مكونات معيَّنة في الأطعمة، مثل الغلوتين الموجود في معظم الحبوب أو السكر الموجود في مشتقات الحليب والفاكهة.

وقد تتضمن المصادر الأخرى لتكوين الغازات المعوية، ما يلي:

بقايا الطعام في القولون.

حدوث تغير في البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة.

ضعف امتصاص الكربوهيدرات، والذي يمكن أن يسبب اختلال توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

الإمساك؛ لأنه كلما زادت فترة بقاء مخلفات الطعام في القولون، زاد الوقت الذي تحتاجه للتخمُّر.

حالة مَرَضية في الجهاز الهضمي، مثل عدم تَحَمُّل اللاكتوز أو الفركتوز أو الداء البطني.

للوقاية من فرط تكوُّن الغازات، قد يساعدك ما يلي:

تجنب تناول أطعمة معينة

تشمل الأطعمة الشائعة المسببة للغازات البقوليات والبازلاء والعدس والملفوف والبصل والبروكلي (القرنبيط الأخضر) والقرنبيط والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفطر وبعض الفواكه والجعة وغيرها من المشروبات الغازية.

إن بدا لك أن مشتقات الحليب تمثل مشكلة، فقد تكون مصابًا بدرجة ما من عدم تحمل اللاكتوز لذا انتبه إلى الأطعمة التي تأكلها وجرب الأطعمة منخفضة اللاكتوز أو الخالية من اللاكتوز وقد تؤدي أنواع معينة من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم والموجودة في الأطعمة الخالية من السكر، مثل السوربيتول والمانيتول والزيليتول، إلى زيادة الغازات.



تناوَل كمية أقل من الأطعمة الدهنية

تعمل الدهون على إبطاء عملية الهضم؛ مما يعطي للطعام وقتًا أطول للتخمر وقلِّل الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الألياف مؤقتًا. ، للألياف العديد من الفوائد، ولكن العديد من الأطعمة الغنية بالألياف تعد مصدرًا كبيرًا لإنتاج الغازات ووبعد مرور فترة من الوقت، أعد الألياف إلى نظامك الغذائي تدريجيًّا.



جرب الأدوية المتاحة من دون وصفة طبية

يمكن أن تساعدك بعض المنتجات مثل Lactaid أو Dairy Ease على هضم اللاكتوز المنتجات التي تحتوي على سيميثيكون (Gas-X و Mylanta Ga وغيرها) لم يثبت أنها مفيدة، ولكن يشعر العديد من الأشخاص أن تلك المنتجات فعالة.