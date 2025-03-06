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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إتاحة استيفاء ملف ترقي المُعلمين عبر هذا الرابط .. الأحد

الاكاديمية المهنية للمعلمين
الاكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه ستتم إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقي والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 9 مارس 2025 وحتى يوم 8 مايو 2025 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم https://academy.emis.gov.eg/ 

وفي هذا الإطار شدّدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على المعلمين المرشحين للترقي بضرورة متابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم https://academy.emis.gov.eg/   لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا

وتتم ميكنة ورقمنة استيفاء ملف الترقي إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدوار والمسئوليات المحددة على النحو التالي :

- المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع https://academy.emis.gov.eg/   وبعد الانتهاء والمراجعة يتم الضغط على ايقونة حفظ وتسجيل ، والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته عبر رابط الموقع المشار إليه.

-مدير المدرسة مسئول مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ مسئول الحكومة الالكترونية لكافة مسئولياته ، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة اعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة ، ويرسل تقريرًا يفيد انتهاء كافة اعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات انجاز المعلمين بالإدارة.

- تعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه اول المادة أو من يحل محلهما من غير المرشحين للترقي وعضو قانوني لتقييم ملفات انجاز المعلمين إلكترونيا ، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم.

- مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول عن إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات انجاز المعلمين إلكترونيا على موقع https://academy.emis.gov.eg/   لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجان والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة

- لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في كل إدارة تعليمية مسئولة عن متابعة المدارس في نطاق الإدارة والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة اعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة وترسل اللجنة تقرير يفيد بإنتهاء كافة اعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في كافة المدارس الواقعة نطاق الإدارة التعليمية إلى مدير المديرية

مدير المديرية مشرفًا عامًا على لجان تقييم الإدارات ومسئول مسئولية كاملة عن متابعة الإدارات والتأكد من انتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيا بالمدارس والإدارات الواقعة في نطاق المديرية قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة ، ويرسل تقريرا يفيد بإنتهاء كافة اعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في نطاق المديرية الى مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين

وتيسيرًا على المعلمين يتم استيفاء ملفات الترقي في مدارس محافظات انتدابهم على أن تدرج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كافة المتطلبات ضمن كشوف محافظاتهم الأصلية.

ملف الترقي الاكاديمية المهنية الاكاديمية المهنية للمعلمين كادر المعلم

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