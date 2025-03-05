أشغال شقة الحلقة 7.. آيه سماحة تقيم زارا في منزل هشام ماجد

طرحت منصة شاهد vip ، سابع حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وحملت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها ظهور خادمة جديدة في منزل الدكتور حمدي “ هشام ماجد ” ، وهي آيه سماحة ، وقد نجحت في اقناع ياسمين “ أسماء جلال ” باقامة زار في المنزل ، الا ان حمدي طردهم من المنزل .

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .