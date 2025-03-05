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أشغال شقة الحلقة 7.. آيه سماحة تقيم زارا في منزل هشام ماجد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 7.. آيه سماحة تقيم زارا في منزل هشام ماجد

أشغال شقة جدًا
أشغال شقة جدًا
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، سابع حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وحملت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها ظهور خادمة جديدة في منزل الدكتور حمدي “ هشام ماجد ” ، وهي آيه سماحة ، وقد نجحت في اقناع ياسمين “ أسماء جلال ” باقامة زار في المنزل ، الا ان حمدي طردهم من المنزل . 

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد  بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .

هشام ماجد آيه سماحة أشغال شقة جدًا

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