صورة نادرة.. ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بحديث عن الحماة في «وتقابل حبيب»

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها، صورة لها من كواليس مسلسل وتقابل حبيب، والذي يعرض حاليا ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز الصورة عبر حسابها بموقع فيسبوك، وظهرت في كواليس "وتقابل حبيب"، وفي صورة اُخرى وأمامها "حيه"، وعلقت قائلة: "صورة نادرة لـ ليل وحماتها".



أبطال مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبدالعزيز رمضان 2025

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكولسابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.