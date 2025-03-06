ضبط 17 ألف قطعة ألعاب نارية فى حملات مكبرة بالقليوبية.. صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، من ضبط حوالى 17 ألف قطعة ألعاب نارية

بدائرة المحافظة، عبارة عن 1400 عبوة صاروخ مختلفة الأحجام و25 كيس بومب"، وذلك خلال مجموعة حملات مكبرة شنتها المديرية بالإدارات المختلفة التابعة لها والمنتشرة بجميع أنحاء المحافظة.

وقال المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية ان الحملات استهدفت مناطق "كوم أشفين بقليوب - بندر قها - بندر شبين القناطر - كفر شكر - الخرقانية بالقناطر الخيرية" لضبط الألعاب النارية والصواريخ المحظور تداولها أو بيعها لخطورتها على أروح المواطنين خصوصا الأطفال.

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالى 17 ألفًا قطعة ألعاب نارية بدائرة المحافظة، عبارة عن 1400 عبوة صاروخ مختلفة الأحجام و25 كيس بومب" وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.