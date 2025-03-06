طريقة عمل كيك قمر الدين بمذاق لا يقاوم

كيك قمر الدين من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل كيك قمر الدين.

مقادير كيك قمر الدين

2 ونصف كوب دقيق

١ ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

٣ حبة كبيرة بيض

١ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

كوب و ربع سكر

٤/٣ كوب زيت ذرة

١ كوب شراب قمر الدين اوعصير مشمش

٢ ملعقة كبيرة برش برتقال



للتشريب:

١ كوب شراب قمر الدين اوعصير مشمش

ربع كوب سكر

١ ملعقة كبيرة برش برتقال



للتزيين : مشمش مجفف، فستق حلبي

طريقة تحضير كيك قمر الدين



1. اذا كان شراب قمر الدين أو عصير المشمش ثقيل خففيه بالماء.

2. ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠ مئوية.

3. استعملي قالب ذو فتحة من الوسط . امسحيه بالزبدة ثم انثري الدقيق.

4. انخلي الدقيق البيكنج باودر والملح. اتركيه جانبا

5. في وعاء ضعي البيض، الفانيليا واخفقي باستعمال مضرب شبك كهربائي لبضع دقائق، ليصبح فاتح جدا.

6. اضيفي السكر بالتدريج مع استمرار الخفق، اضيفي برش البرتقال واستمري لبضع دقائق ليصبح متماسك القوام

7. أضيفي الزيت والعصير مع استمرار الخفق لمدة ٢ دقيقة.

8. اضيفي الدقيق على دفعتين، واخفقي ليختلط

9. إخبزي لمدة ٣٥ – ٤٠ دقيقة.

10. التشريب: في قدر ضعي العصير، السكر، برش البرتقال. سخني ليذوب السكر.

11. أخرجي الكيك من القالب ثم مباشرة وزعي فوقه خليط التشريب الساخن ليتشرب تماما بالعصير. اتركيه ليبرد تماما.

12. انثري السكر على الكيك، زينيه بحبات المشمش والفستق الحلبي.