سهلة وسريعة ومفيدة للصائم .. طريقة عمل شوربة المشروم

بعد ساعات صيام طويلة، الأفضل أول الأطعمة التي تدخل المعدة أن تكون سوائل دافئة حتى لا تصاب بالإمساك بسبب الأطعمة الصلبة واللحوم، و تعد شوربة المشروم من أخف أنواع الشوربة وطريقة تحضيرها سهلة و سريعة.

و في التقرير التالي سنوضح طريقة عمل شوربة المشروم كما يتم اعدادها في أشهر المطاعم:

مكونات شوربة المشروم



- 2 كوب من المشروم الطازج

- 4 أكواب من الماء

- 1 بصلة مفرومة

- 2 فصوص من الثوم المفروم

- 1 كوب من البطاطا المقطعة إلى مكعبات

- 1/2 كوب من الكريمة

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 1 ملعقة صغيرة من الملح

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير شوربة المشروم

طريقة عمل شوربة المشروم



1. تنظيف المشروم: قم بتنظيف المشروم جيدًا بالماء النظيف.

2. طهي البصلة والثوم: قم بطهي البصلة والثوم في زيت الزيتون حتى يصبحا ذهبيين.

3. إضافة المشروم: أضف المشروم إلى القدر واطبخ حتى يصبح ناعمًا.

4. إضافة الماء والبطاطا: أضف الماء والبطاطا إلى القدر واطبخ حتى يصبح البطاطا ناعمًا.

5. إضافة الكريمة: أضف الكريمة إلى القدر واخلطها جيدًا.

6. إضافة التوابل: أضف الملح والفلفل الأسود إلى القدر واخلطهم جيدًا.

7. الطهي: اطبخ الشوربة لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح كل شيء ناعمًا.

8. التقديم: قدم الشوربة ساخنة مع بعض الخبز أو الأرز.

نصائح للحصول على شوربة بقوام مثالي



- استخدم المشروم الطازج والجيد الجودة.

- تجنب الإفراط في تناول الشوربة.

- استخدم الشوربة كجزء من نظام غذائي متوازن.

- استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة