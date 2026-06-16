مصر على طاولة الكبار.. كيف تعزز قمة G7 فرص تخفيف ضغوط الدين الخارجي؟

حظيت مشاركة مصر في أعمال قمة مجموعة السبع (G7) لعام 2026 باهتمام وإشادة واسعة، باعتبارها تعكس المكانة المتنامية للدولة المصرية كشريك رئيسي في القضايا الاقتصادية والتنموية الإقليمية والدولية.

وتأتي الدعوة الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل وأعباء الديون وتباطؤ النمو العالمي.

وتعكس المشاركة المصرية تقديرًا دوليًا للدور الذي تلعبه القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب ما حققته من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات العالمية المتلاحقة.

أهمية المشاركة في ملف الدين الخارجي

تكتسب مشاركة مصر في قمة G7 أهمية خاصة في ظل تصاعد النقاشات الدولية حول أزمة ديون الدول النامية والاقتصادات الناشئة.. فمجموعة السبع تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، كما تمتلك نفوذًا كبيرًا داخل المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ورغم أن القمة لا تقدم حلولًا مباشرة لخفض الديون المصرية، فإنها تمثل منصة مهمة لعرض رؤية مصر بشأن إصلاح النظام المالي العالمي وتوفير أدوات تمويل أكثر عدالة للدول النامية، فضلاً عن تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل أحد أهم مصادر تخفيف الضغوط على الدين الخارجي.

كما تسهم المشاركة في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض وقدرة الدولة على الحصول على تمويلات بشروط أفضل خلال السنوات المقبلة.

الدين الخارجي المصري بالأرقام

يبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار في نهاية عام 2024.

ويتوزع الدين الخارجي بين عدة جهات رئيسية، تشمل الحكومة المصرية بنحو 80.8 مليار دولار، والبنك المركزي بحوالي 37.3 مليار دولار، إضافة إلى التزامات القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى.

وتشير البيانات إلى أن الديون طويلة الأجل تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المديونية الخارجية بما يتجاوز 130 مليار دولار، وهو ما يمنح الحكومة مساحة أكبر لإدارة الاستحقاقات مقارنة بالديون قصيرة الأجل.

استحقاقات كبيرة خلال الفترة المقبلة

تواجه مصر التزامات خارجية تقدر بنحو 50.8 مليار دولار حتى سبتمبر 2026، وهو ما يجعل إدارة ملف الدين أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

وخلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 فقط، سددت مصر نحو 6.44 مليار دولار كخدمة للدين الخارجي، موزعة بين أقساط وفوائد مستحقة، ما يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة والاقتصاد.

ورغم هذه الضغوط، تشير التقديرات الرسمية إلى تراجع تدريجي في قيمة الاستحقاقات خلال السنوات التالية، وهو ما يمنح الاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس إذا استمرت تدفقات النقد الأجنبي في التحسن.

كيف تدير مصر ملف الدين الخارجي؟

تعتمد الحكومة على عدة محاور رئيسية لإدارة الدين الخارجي، أبرزها الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم حصيلة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

كما تمثل الودائع الخليجية عنصرًا مهمًا في استراتيجية إدارة الدين، خاصة مع استمرار المباحثات الخاصة بتحويل جزء من هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة، وهو ما من شأنه تخفيف الالتزامات الخارجية وتحسين هيكل الدين.

مؤشرات إيجابية

أظهرت مؤشرات الاستدامة المالية تحسنًا نسبيًا خلال عام 2025، حيث تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44.2% إلى 42.4%، بالتزامن مع تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم مقارنة بمستويات الذروة التي سجلها الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تحسن مؤشرات الدين العام خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتحسن النشاط الاقتصادي.

تمثل مشاركة مصر في قمة G7 أكثر من مجرد حضور سياسي أو دبلوماسي؛ فهي رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري وفرصة لعرض رؤية القاهرة بشأن إصلاح النظام المالي العالمي ودعم الاقتصادات النامية.

وفي ظل دين خارجي يبلغ 163.7 مليار دولار واستحقاقات تتجاوز 50 مليار دولار خلال العام المقبل، تظل أهمية القمة بالنسبة لمصر مرتبطة بما يمكن أن تفتحه من آفاق جديدة للاستثمار والتمويل والشراكات الاقتصادية، وهي أدوات قد تكون أكثر تأثيرًا على المدى الطويل من أي مبادرات مباشرة لتخفيف الديون.