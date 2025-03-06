مصر مبتسبش ولادها.. مصطفى بكري يعلق على تحرير المختطفين المصريين بالسودان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر دائما حاضرة ولن تنسى أبنائها في كل مكان وتحت أي ظرف، وكرامة المواطن المصري أولوية لدى الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما يسعى لذلك.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مشهد يدعو للفخر، وهو عودة أبنائنا من السودان، حيث كانت تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع، مركدا أن الرئيس السيسي وجه الاجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في السودان.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تم تحرير الرهائن المصريين، وتم العمل على عودتهم لأرض الوطن، معلقا "مصر مبتسبش ولادها، ومبتسمحش بالمساس بأبنائها.