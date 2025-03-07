كل ما تريد معرفته عن وحش سامسونج القادم Galaxy Z Flip 7

بعد إطلاق سلسلة Galaxy S25 الرائدة في شهر يناير الماضي، تستعد عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج لإطلاق الجيل التالي من سلسلة Galaxy Z، إذا تابعت خطها الزمني، فيمكن أن يتم طرح الهواتف القابلة للطي في شهر يوليو 2025.

وبحسب ما ذكره موقع “digit”، تعمل شركة سامسونج حاليا على تطوير سلسلة Galaxy Z التالية، ولكن الشائعات والتسربات ظهر عبر الإنترنت خاصة حول Samsung Galaxy Z Flip 7.

كل ما تريد معرفته عن وحش سامسونج Galaxy Z Flip 7



في حين اقترحت التقارير الأولية تصميما مشابها لسلفه، فإن التسريبات الأخيرة تشير إلى تغيير كبير في شاشة الغطاء، مما قد يعتمد تصميما يشبه هاتف Motorola Razr مع Galaxy Z Flip 7.

المواصفات المتوقعة Samsung Galaxy Z Flip 7

من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy Z Flip 7 بشاشة عرض كبيرة، وفقا لآخر التقارير، ومن المحتمل أن يبتعد عن التصميم الذي يشبه المجلد في Galaxy Z Flip 5 و Flip 6، مع هذا، يمكننا أن نتوقع قابلية الاستخدام المعززة، مما يسمح بمزيد من الوظائف دون تفكك الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل سامسونج أيضا من رؤية التجعد على الشاشة الداخلية التي تعد واحدة مشن أكبر المخاوف في تشكيلة سامسونج القابلة للطي، من المتوقع أن يبقى إعداد الكاميرا المزدوجة على شاشة الغلاف، لكن التسريبات تشير إلى أن حلقات الكاميرا ستمزج الآن بسلاسة مع لون الجهاز لإلقاء نظرة أكثر لمعة.

بخلاف ذلك، من المتوقع أن يحزم الهاتف الذكي شاشة من نوع AMOLED الرئيسية بقياس 6.7 بوصة، تحت الغطاء، يمكن تشغيله بواسطة مجموعة شرائح سامسونج Exynos 2500، وسيحصل هاتف Galaxy Z Flip 7 على إعداد كاميرا مزدوج مع كاميرا رئيسية بقيمة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، يمكن أيضا أن يحزم بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة.



من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 بمبلغ 1099 دولار، على غرار سابقتها.