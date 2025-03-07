قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك وقمة سعودية.. مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025
تكنولوجيا الأغذية يواصل توعية المواطنين بالطعام الصحي في رمضان.. تفاصيل
سر استجابة الدعاء سريعا.. 4 أمور اغتنمها في أول جمعة من رمضان
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-3-2025
الصين تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة
اشتباكات سوريا.. 70 قتـ.يل وتحذير من انفجار الوضع
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
البابا فرنسيس في أول رسالة صوتية من المستشفى: شكرا لكم على صلواتكم
بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي
النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية
اتفاق مصري سعودي جديد بشأن الحجاج والمعتمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن وحش سامسونج القادم Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7
شيماء عبد المنعم

بعد إطلاق سلسلة Galaxy S25 الرائدة في شهر يناير الماضي، تستعد عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج لإطلاق الجيل التالي من سلسلة Galaxy Z، إذا تابعت خطها الزمني، فيمكن أن يتم طرح الهواتف القابلة للطي في شهر يوليو 2025.

وبحسب ما ذكره موقع “digit”، تعمل شركة سامسونج حاليا على تطوير  سلسلة Galaxy Z التالية، ولكن الشائعات والتسربات ظهر عبر الإنترنت خاصة حول Samsung Galaxy Z Flip 7.

كل ما تريد معرفته عن وحش سامسونج Galaxy Z Flip 7
 

في حين اقترحت التقارير الأولية تصميما مشابها لسلفه، فإن التسريبات الأخيرة تشير إلى تغيير كبير في شاشة الغطاء، مما قد يعتمد تصميما يشبه هاتف Motorola Razr مع Galaxy Z Flip 7.

المواصفات المتوقعة Samsung Galaxy Z Flip 7

من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy Z Flip 7 بشاشة عرض كبيرة، وفقا لآخر التقارير، ومن المحتمل أن يبتعد عن التصميم الذي يشبه المجلد في Galaxy Z Flip 5 و Flip 6، مع هذا، يمكننا أن نتوقع قابلية الاستخدام المعززة، مما يسمح بمزيد من الوظائف دون تفكك الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل سامسونج أيضا من رؤية التجعد على الشاشة الداخلية التي تعد واحدة مشن أكبر المخاوف في تشكيلة سامسونج القابلة للطي، من المتوقع أن يبقى إعداد الكاميرا المزدوجة على شاشة الغلاف، لكن التسريبات تشير إلى أن حلقات الكاميرا ستمزج الآن بسلاسة مع لون الجهاز لإلقاء نظرة أكثر لمعة.

بخلاف ذلك، من المتوقع أن يحزم الهاتف الذكي شاشة من نوع AMOLED الرئيسية بقياس 6.7 بوصة، تحت الغطاء، يمكن تشغيله بواسطة مجموعة شرائح سامسونج Exynos 2500، وسيحصل هاتف Galaxy Z Flip 7 على إعداد كاميرا مزدوج مع كاميرا رئيسية بقيمة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، يمكن أيضا أن يحزم بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة.


من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 بمبلغ 1099 دولار، على غرار سابقتها.

سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 7 سامسونج Galaxy Z Flip 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

سالي عبدالسلام

هل تسببت زوجة كريم فهمي في طلاق هنا الزاهد من شقيقه.. سالي عبدالسلام تكشف

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

حسام حبيب

بـ رامز يلون مصر.. أنا آسف ياشيرين وأنا لسة بحبك.. حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب

بدءا من الأحد .. البنوك تتيح خدمة فتح الحسابات مجانا

مجانا بدءا من الأحد المقبل .. طريقة فتح حساب في البنك

مصطفي شوبير

تحرك عاجل من الأهلي مع مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

ترشيحاتنا

المصلين

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر.. صور

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

عمر هاشم: أخلاق النبي ليست مستمدة من الشريعة قبل البعثة بل فطرية

علي جمعة

ماذا لو خرجت الألوهية من منظومة الإنسان؟.. الدكتور علي جمعة يوضح

بالصور

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة حنان ترك

حنان ترك
حنان ترك
حنان ترك

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الشرب بالأكواب البلاستيك

الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك

فيديو

احمد العوضى

أنا أنجم ضيف عنده.. رد العوضي على رامز جلال بعد تعليقه “اتجوز نجمة”

شباب يلقون الالعاب النارية داخل ميكروباص

الأمن يفحص فيديو لشباب يلقون ألعاب نارية داخل سيارات الميكروباص

دينا الشربيني

انفصلنا ولسه أصدقاء.. دينا الشربيني تتحدث عن ارتباطها لأول مرة

سالي عبد السلام

سحر وحسد ومرض.. سالي عبد السلام تكشف معاناتها للعرافة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد