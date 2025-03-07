لعدم وجود شبهة جنائية.. دفن جثمان طفل سقط من البلكونة بالمطرية

باشرت النيابة في القاهرة تحقيقات موسعة في حادث مصرع طفل صغير سقط من شرفة منزله في المطرية.

صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وبعد أن كشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع طفل سقط من الطابق الرابع في المطرية أثناء اللهو في شرفة منزلهم.

وأكدت أسرة الطفل عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وانهم لا يشتبهوا في أحد جنائيا وأن نجلهم كان يلهو في شرفة المنزل واختل توازنه أثناء ذلك مما نتج عنه سقوطه في الشارع ووفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المطرية تضمن ورود إشارة من المستشفى التعليمي أفادت باستقبال طفل بالغ من العمر 12 عاما مصابا بكسور وسحجات وتوفى فور وصوله متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد سقوط من علو.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة سقوط طفل من الطابق الرابع بأحد عقارات منطقة المطرية وإصابته بكسور وسحجات متفرقة ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.