أشغال شقة جدًا الحلقة 8 .. إصابة هشام ماجد بالعمي بسبب سحر آية سماحة

طرحت منصة شاهد vip ، ثاني حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة.

وشهدت الحلقة الثامنة عدد من الأحداث، ومنها تعرض ابناء حمدي وياسمين الي الضرب عن طريق زميل لهم في المدرسة ، اما ياسمين فقد حصلت علي مشهد واحد امام سوسن بدر والتي ظهرت كضيف شرف ضمن احداث العمل في الحلقة الثامنة.

اما حمدي فقد اصيب بالعمي بعد ان قامت سماح “ آيه سماحة ” عمل سحر له ، بحجة انهاء المشاكل مع زوجته ياسمين.

أبطال مسلسل أشغال شقة:

المسلسل بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر أن تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول.