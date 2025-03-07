اتفاق مصري سعودي جديد بشأن الحجاج والمعتمرين

بحث سفير مصر في الرياض إيهاب أبوسريع، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فواز الربيعة، سبل التنسق والتعاون الثنائي بشأن موسم الحج لتلافي أية مشكلات.

وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة؛ لتذليل العقبات التي قد تواجه الحجاج والمعتمرين المصريين، لما يحظى به هذا الموضوع من أولوية لدى الجانب المصري.

واستعرض السفير إيهاب أبوسريع خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذها الجانب المصري للحفاظ على سلامة الحجاج المصريين خلال موسم الحج المقبل، وعلى رأسها تدشين لجنة لإدارة أزمة الحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، وهو ما أشاد به وزير الحج والعمرة والسعودي، مؤكدا حرصه على تيسير كافة الإجراءات أمام الحجاج المصريين.

