بعد السيول والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من مرتفع جوي يضرب البلاد| فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس عقب سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة مناطق يوم الخميس.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الأحوال الجوية تأثرت بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط وآخر في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى اضطرابات جوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت أن الأمطار كانت مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق بسبب قوة السحب الرعدية، ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق الجبلية مثل سيناء.

وأشارت منار غانم، إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة في بعض المناطق، خاصة شمال سيناء، حيث من المتوقع استمرار تساقط الأمطار على رفح والعريش ومناطق أخرى.

وتابعت: الأحوال الجوية تبدأ في التحسن التدريجي على باقي المحافظات، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت غانم أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 22 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الدافئة نهارًا والباردة ليلًا.

وتوقعت منار غانم، أن تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية خلال الأسبوع المقبل، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة مئوية منتصف الأسبوع.

ونوهت إلى استمرار تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة عقب سقوط الأمطار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية.