قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالمحسن سلامة: انتخابات نقابة الصحفيين عُرس ديمقراطي
اكتشافات الغاز الجديدة.. هل تصبح مصر مركزا عالميا للطاقة؟
تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك
مواقيت الإفطار والإمساك والصلاة في محافظة مطروح اليوم الجمعة
صحتي ادمرت ونفسي أحج.. نجوى فؤاد تكشف أسرارها للجمهور
ضبط سائق قيد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة ببولاق الدكرور
موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
بث مباشر.. نقل شعائر صلاة أول جمعة في رمضان 2025
أمين سر حركة فتح: القرار العربي ضد التهجير انتصار للقانون الدولي
الهجرة الدولية: فقد 186 مهاجرا قبالة اليمن وجيبوتي
رئيس وزراء فرنسا: ترامب يدمر النظام العالمي ويشن حربًا تجارية على أوروبا
تأجيل عمومية المهندسين العادية لمدة ساعتين بسبب ضعف المشاركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جبران: قانون العمل الجديد يهدف لمد مظلة الحماية للعاملين في اقتصاد المنصات

جانب من الورشة
جانب من الورشة

أكد وزير العمل محمد جبران أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر  الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور  وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة ،وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران مساء أمس الخميس ألقتها نيابة عنه، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وأثناء الاحتفالية تقدم عدد من الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص، وفي كلمته أوضح الوزير جبران  أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كافة الشركاء ، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة .

وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر  إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ،يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.

وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم..وأضاف الوزير :"أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات " التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية" موضوعا للنقاش ،وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي ..وقال "إنني على ثقة ان كافة العروض والمناقشات التي تناولها  لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في اثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة ، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع ، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل  الجديد و الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة."

وفي كلمته أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة...وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية..و تقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة.

وزارة العمل العمل الدولية منظمة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أطباء مصر في حداد.. وفاة مفاجئة لجراحة قلب شابة بعد ساعات من العمل المتواصل

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

حالة الطقس

بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

شوبير

بعد هجوم عصام الحضري.. شوبير: اوعى تدخل في جدال مع جاهل أبدا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت.. وغياب ثنائي مؤثر

عصام الحضري

تصاعد الحرب الكلامية بين عصام الحضري وأحمد شوبير.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

أوكرانيا

المنبر العالمي للديمقراطية: أوروبا لا تقدر الأوضاع الراهنة بشأن الأزمة الأوكرانية

الدكتور سيد نجم

تعرف على أفضل الأوقات لجلب البركة في يومك خلال رمضان.. فيديو

الدكتورة هالة رمضان

إيجابيات وسلبيات إعلانات شهر رمضان 2025.. فيديو

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد