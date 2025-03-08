ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

أثارت الفنانة زينة جدلًا واسعًا بعد ظهورها في برنامج “رامز إيلون مصر”، حيث لفتت الأنظار ليس فقط بسبب المقلب، ولكن أيضًا بسبب لقطة أظهرت أحد ضروسها بشكل واضح أثناء صراخها.

https://youtube.com/shorts/22__ITUDh2Y



وانتشرت الصورة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متباينة بين السخرية والتفاعل الطريف، بينما دافع آخرون عنها.





من جانبها، ردّت زينة على الجدل بطريقة ساخرة عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: “كده يا رامز؟ أنت متعرفش إني حنة ولا إيه؟”.





وعلى الرغم من حالة الذعر التي تعرضت لها خلال المقلب، إلا أنها تعاملت مع الموقف بروح الدعابة، مما زاد من تفاعل الجمهور مع الحلقة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/22__ITUDh2Y