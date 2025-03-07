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خطيب الأوقاف: إذا أردت أن تعرف التدين المصري فانظر إلى موائد الرحمن وصلاة التراويح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الأوقاف: إذا أردت أن تعرف التدين المصري فانظر إلى موائد الرحمن وصلاة التراويح

موائد الرحمن
موائد الرحمن
محمد شحتة

قال الدكتور أحمد الغنام، من علماء وزارة الأوقاف، إن هوية الأمة معيار تميزها ودليل تقدمها وهوية بلادنا مصر لما مرتكزات متعددة ومن أهم هذه المرتكزات التي ترتكز عليها هوية بلادنا الحبيبة مصر، أيامها التي ظهرت فيها شجاعة أهلها، ومن هذه الأيام العيد القومي لمحافظة بني سويف.

وأضاف أحمد الغنام، في خطبة أول جمعة في رمضان، من مسجد عمر بن عبد العزيز، بمحافظة بني سويف، أن ذلك اليوم أظهر فيه الأجداد الكرام رحمهم الله، الشجاعة والإقدام والتلاحم الوطني تجاه العدو المحتل الغاصب.

وأكد أن أول مرتكزات الهوية المصرية، هي الدين الذي هور النور الساطع الذي يضئ دروبنا والبلسم الشافي الذي يداوي قلوبنا ويطمئن نفوسنا، فهو عزنا وشرفنا، وإذا أردت أن تنظر إلى التدين المصري فعليك أن تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم.

وتابع: وعليك أن تنظر إلى موائد الرحمن في ربوع الكنانة مصر، يسودها الحب والوفاء والجود والكرم والعطاء والسخاء، وقد اقتدى القائمون عليها بهدي النبي محمد، فقد كان النبي يعطي عطاء من لا يخاف الفقر.

كما عليك أن تنظر إلى المسلمين المصريين الذين يصلون التراويح في المساجد وبالأخص الجامع الأزهر ومسجد الإمام الحسين.

ونشرت الفضائية المصرية، والقناة الأولى، بث مباشر لنقل شعائر صلاة أول جمعة في رمضان 2025، من مسجد عمرو عبد العزيز بمحافظة بني سويف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة أول جمعة في رمضان، بعنوان: " تَعْزِيزُ الهُوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِي صِنَاعَةِ الحَضَارَةِ" وذلك بتعميمها على جميع المساجد.

وقالت وزارة الأوقاف عن خطبة أول جمعة في رمضان، إن الهدف من هذه الخطبة هو: توعية الجمهور بضرورة تعزيز الهوية المصرية ودورها في صناعة الحضارة، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول التحذير البالغ من السلوكيات الخاطئة في شهر رمضان المعظم.

خطبة الجمعة صلاة التراويح موائد الرحمن التدين الهوية خطبة أول جمعة في رمضان أول خطبة في رمضان

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