قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور 982 عضوا.. بدء أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين
رئيس هيئة دعم فلسطين: ترامب قد ينقلب على إسرائيل ونتنياهو يكرس لاحرب ولاسلم
مضاد حيوي وعلاج صرع وكريم بشرة.. سحب منتجات دوائية شهيرة
شركة العاصمة الإدارية وسفارة كوت ديفوار توقعان عقد بيع قطعة أرض لبناء مقر جديد بالقاهرة
كلوب: سأعود إلى ليفربول نهاية الموسم
القومي للمرأة يهنئ الدكتورة هدى منصور بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منجم السكري
خطيب الأوقاف: إذا أردت أن تعرف التدين المصري فانظر إلى موائد الرحمن وصلاة التراويح
سوريا.. تمديد حظر التجوال في طرطوس حتى العاشرة من صباح السبت
بالإجازات والمواعيد .. موعد عيد الفطر 2025 في مصر
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
اعتدى عليها داخل المسجد.. القصة الكاملة لواقعة هزت الشرقية
تفاصيل أزمة قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية الدولية| القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

400 جنيه.. هل تقر عمومية المهندسين العادية زيادة المعاشات؟

من أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
من أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
الديب أبوعلي

تناقش الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية، المقرر انعقادها اليوم الجمعة، عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها:

  • إلقاء الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.
  • استعراض ميزانيات النقابة العامة للعام المالي 2024، بالإضافة إلى موازنة النقابة لعام 2025، وذلك بواسطة أمين الصندوق.
  • عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ميزانيات النقابة العامة للعام المالي 2024.
  • عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي، 2024.
  • اعتماد ميزانيات النقابة عن عام 2024.
  • اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2025.
  • تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
  • النظر في الاقتراحات المقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

زيادة معاشات المهندسين

ولا يزال يتوافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين إلى مقر انعقاد الجمعية بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر لحضور أعمال الجمعية والتي تم تأجيلها لمدة ساعتين لحين اكتمال النصب القانوني.

ومن المقرر أن يصوت الحضور حال بدء أعمال الجمعية على الزيادة التي أقرها المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على معاشات المهندسين الشهرية والبالغة 400 جنيه، "لتطبق بأثر رجعي بداية من معاش يناير الماضي".

 وقرر المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين برئاسة طارق النبراوي، في 26 فبراير الماضي، زيادة معاشات المهندسين 400 جنيه على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بأثر رجعي بداية من معاش شهر يناير الماضي، ولتصبح قيمة المعاشات الشهرية للمهندسين 2000 جنيه بدلا من 1600.

كان نقيب المهندسين، قد كشف عن زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الماضي، قائلا: "رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين".

نقابة المهندسين زيادة معاشات المهندسين الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين موعد تطبيق زيادة معاشات المهندسين معاشات المهندسين الشهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

حالة الطقس

بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

شوبير

بعد هجوم عصام الحضري.. شوبير: اوعى تدخل في جدال مع جاهل أبدا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت.. وغياب ثنائي مؤثر

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

عصام الحضري

تصاعد الحرب الكلامية بين عصام الحضري وأحمد شوبير.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

١٠٨٥ عاما على تأسيسه.. وزير الأوقاف: الأزهر منارة العلم والوسطية وحصنٌ لحفظ الدين

انطلاق احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

انطلاق احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.. بث مباشر

الدكتور أحمد الغنام، من علماء وزارة الأوقاف

خطيب الأوقاف: اللغة العربية استعصت عليها حملات التغريب والتهميش.. فيديو

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد