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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الأوقاف: اللغة العربية استعصت عليها حملات التغريب والتهميش.. فيديو

الدكتور أحمد الغنام، من علماء وزارة الأوقاف
الدكتور أحمد الغنام، من علماء وزارة الأوقاف
محمد شحتة

قال الدكتور أحمد الغنام، من علماء وزارة الأوقاف، إن اللغة العربية دليل هذه الأمة للتقدم والحضارة والرقي والتمسك باللغة العربية واجب الوقت والحفاظ عليها يزيد حضارتنا عراقة على عراقتها لأن اللغة هي التاريخ وهي الحاضر وهي المستقبل.

وأضاف أحمد الغنام، في خطبة أول جمعة في رمضان، من مسجد عمر بن عبد العزيز، بمحافظة بني سويف، أن اللغة العربية هي برهان ساطع على هويتنا الأبية العصية تجاه حملات التغريب والتهميش، وهي محفوظة بحفظ الله، الذي يقول (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين).

وأشار إلى أنه علينا أن نربي جيلا محصنا بعز اللغة وشرفها، محصنا تجاه كل غريب على هويتنا وثقافتنا، منوها أن المنظومة القيمية والأخلاقية هي أداء التنفيذ الفعلية للهوية الوطنية.

ونشرت الفضائية المصرية، والقناة الأولى، بث مباشر لنقل شعائر صلاة أول جمعة في رمضان 2025، من مسجد عمرو عبد العزيز بمحافظة بني سويف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة أول جمعة في رمضان، بعنوان: " تَعْزِيزُ الهُوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِي صِنَاعَةِ الحَضَارَةِ" وذلك بتعميمها على جميع المساجد.

وقالت وزارة الأوقاف عن خطبة أول جمعة في رمضان، إن الهدف من هذه الخطبة هو: توعية الجمهور بضرورة تعزيز الهوية المصرية ودورها في صناعة الحضارة، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول التحذير البالغ من السلوكيات الخاطئة في شهر رمضان المعظم.
 

الأوقاف خطبة الجمعة اللغة العربية حملات التغريب حملات التهميش

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