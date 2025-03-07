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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

اعلن د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عن قرب انتهاء أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادا إلى استقبال معرض زهور الربيع في الثانى عشر من ابريل القادم حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، مقر إقامة المعرض ،


وأضاف عزوز أنه تم تجديد جميع الارصفة وشبكة الطرق الداخلية للمتحف بالانترلوك ولأول مرة بمساحات كبيرة حتى تسهل دخول وخروج العارضين والزائرين 
 

وأشار إلى أن الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع أعمال التطوير بالمتحف والاستعدادات لتنظيم المعرض من أجل عودته لسابق عهده ويكون الملتقى الكبير لجميع منتجى ومصدري نباتات الزينة والزهور ووضعه على خريطة المعارض الدولية

كما ان اللجنة المنظمة تواصل استقبال طلبات العارضين الراغبين الاشتراك في معرض زهور الربيع ال 92 من منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث

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