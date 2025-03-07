مليار دولار.. كم يبلغ نصيب الأهلي من جوائز كأس العالم للأندية 2025؟

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مؤخرا، عن جوائز كأس العالم للأندية 2025 المقبلة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي عقب اجتماع مجلس فيفا، أن الاتحاد الدولى سيحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، وسيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

ويتساءل عشاق وجماهير الأهلي بصفته الفريق المصري الوحيد المشارك بالبطولة عن نصيبه من جوائز كأس العالم للأندية 2025؟

كأس العالم للأندية 2025

وقع النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تضم مجموعته إنترميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم ميسي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، قبل أن يواجه فريق بالميراس يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم دور المجموعات بمباراة بورتو يوم 24.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

تم توزيع الفرق المشاركة إلى ثماني مجموعات، وكل مجموعة تضم أندية من مختلف أنحاء العالم:

المجموعة الأولى: الأهلي - بالميراس - بورتو - إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساوندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - بنفيكا - بوكا جونيورز - أوكلاند سيتي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو - تشيلسي - كلوب ليون - الترجي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - إنتر ميلان - مونتيري - أوراوا ريد دياموندز.

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - صنداونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - يوفنتوس - الوداد - العين.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - سالزبورج - الهلال - باتشوكا.

جائزة الأهلي في كأس العالم للأندية

كشفت قناة الأهلي عن الجائزة المالية التي سيحصل عليها النادي نظير مشاركة الفريق الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت قناة الأهلي أن الجوائز المالية لمونديال 2025 سيتم توزيعها على الأندية بنسب متفاوتة، بناءً على تصنيف الأندية ومعايير فنية وجغرافية ومعايير أخرى يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى من الجوائز المالية لكأس العالم للأندية هو 10 مليون دولار لكل فريق نظير المشاركة، وأقصى ما يحصل عليه أي فريق نظير مشاركته هو 30 مليون دولار.

وأكدت قناة الأهلي أن كل فريق إفريقي مشارك في كأس العالم للأندية سيحصل على 10 مليون دولار، والأهلي قد يتفوق على بقية الفرق بحوالي 2 أو 2.5 مليون دولار، إذن الأهلي قد يحصل على 12.5 مليون دولار على الأقل.