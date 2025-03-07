قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
بسمة بوسيل لـ رامز جلال: شعرك تحفة وجامد| فيديو
وقعت في الملوخية .. رامز جلال يسخر من بسمة بوسيل
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث
بعد زيادتها لـ1500 جنيه.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
رامز إيلون مصر .. رد فعل مثير من بسمة بوسيل بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
رنا رئيس: مؤمنة بالحسد لكن مش مهووسة بيه.. وخطوبتي السابقة أكدت وجوده
مفتي الجمهورية: الصبر فضيلة عظيمة تشكل أساساً للرسالات السماوية
هموت بجد.. أول تعليق من بسمة بوسيل على مقلب رامز جلال
حسين فهمي عن خلعه من زوجته السعودية: ناس كتير بتتخلع.. ومش متضايق
عمري ما هتجوز .. بسمة بوسيل تحسم موقف عودتها لتامر حسني
موقف محرج على الهواء.. سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان مرتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل النص الحلقة 7 .. صدقي صخر يكتشف وكر أحمد امين

مسلسل النص
مسلسل النص
محمد نحلة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل النص جانب جديد من الصاغ علوي (صدقي صخر) يكشف في الحلقة السابعة من مسلسل النص، حينما لجأ اليه احد العاملين في الاثار ليساعده في حماية المقبرة الاثرية الجديدة من النهب على يد الانجليز بمبدأ القسمة. وفي نفس الوقت حدث انفجار في كامب انجليزي ليذهب الصاغ علوي ويكتشف ان النص (أحمد أمين) هو الفاعل. وتنتهي الحلقة بوجود الصاغ علوي داخل وكر النُص.


مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

ومؤخراً أعلن مشاركه فيلمه القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما. 
 

النص أحمد أمين مسلسل النص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

أمطار

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

رنا رئيس

رنا رئيس: الرئيس السيسي خلق أجواء من الدفء والتقدير في احتفالية قادرون باختلاف

رنا رئيس

رنا رئيس: انتقدت نفسي بعد مسلسل أزمة منتصف العمر

رنا رئيس

رنا رئيس: أحب الرجل اللذيذ اللي يضحكني.. ولا اتقبل البخيل

بالصور

هموت بجد.. أول تعليق من بسمة بوسيل على مقلب رامز جلال

بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة8 .. ألحان المهدي تكتشف تجسس والدتها على محمد هنيدي

سما ابراهيم ومحمد هنيدي وألحان المهدي
سما ابراهيم ومحمد هنيدي وألحان المهدي
سما ابراهيم ومحمد هنيدي وألحان المهدي

بالصور .. ريهام عبد الحكيم تطرب جمهورها فى سهرة رمضانية

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

بعد ظهورها مع رامز جلال.. لون شنطة بسمة بوسيل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد