مسلسل النص الحلقة 7 .. صدقي صخر يكتشف وكر أحمد امين

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل النص جانب جديد من الصاغ علوي (صدقي صخر) يكشف في الحلقة السابعة من مسلسل النص، حينما لجأ اليه احد العاملين في الاثار ليساعده في حماية المقبرة الاثرية الجديدة من النهب على يد الانجليز بمبدأ القسمة. وفي نفس الوقت حدث انفجار في كامب انجليزي ليذهب الصاغ علوي ويكتشف ان النص (أحمد أمين) هو الفاعل. وتنتهي الحلقة بوجود الصاغ علوي داخل وكر النُص.



مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

ومؤخراً أعلن مشاركه فيلمه القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

