رسالة من رامز جلال بشأن مقلب بسمة بوسيل: سامحني يا تمورة هخطف السنيورة

وقعت المطربة بسمة بوسيل ضحية حلقة الليلة من رامز إيلون مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال رامز جلال عن حلقة الفنانة بسمة بوسيل، موجها حديثه لـ تامر حسني، قائلا: "سامحني يا تمورة هخطف السنيورة".

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 آلاف دولار.