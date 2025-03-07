طب بنها تنظم الإفطار السنوي لأطفال وحدة الغسيل الكلوي وأمراض الدم

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب بجامعة بنها، الإفطار السنوي لأطفال وحدة الغسيل الكلوي ووحدة أمراض الدم.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لخدمة المجتمع ، وعدد من الأطباء وهيئة التمريض ، وأسر الأطفال المشاركين فى حفل الإفطار.

وشهد الإفطار مشاركة عدد من أعضاء الرابطة المجتمعية بكلية طب بنها، الذين حرصوا على دعم الأطفال المرضى وإدخال السعادة إلى قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبها قدمت وحدة الغسيل الكلوي ووحدة أمراض الدم بكلية الطب بجامعة بنها بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، على دعمه الكبير ورعايته الكريمة للإفطار السنوي الخاص بأطفال مرضى الغسيل الكلوي وأمراض الدم.

فيما أكد القائمون على المبادرة أن هذا الحدث يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي، وحرصها على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المرضى وإدخال الفرحة على قلوبهم وتخفيف معاناتهم وذلك ، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكافل والتضامن داخل المجتمع.