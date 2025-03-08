قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش أحسن حاجة.. حازم إمام يعلق على أداء الزمالك أمام مودرن سبورت
مصطفي محمد يحتفل بهدف شيكابالا في مودرن سبورت
محمود عزب: دوري بمسلسل قلبي ومفتاحه ترشح له 17ممثلا قبلي
الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد اليوم السبت بجميع المراكز
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام ساوثهامبتون فى الدوري الانجليزي
مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
عصمت: تركيب عدادات كهرباء كودية لأكشاك التوزيع للسيطرة على الفقد بالمحافظات
أخبار القليوبية | ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص.. إصابة 5 أشخاص في تصادم.. مصادرة 1500 قطعة ألعاب نارية
إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
طلبت الطلاق وباخد نفقة 5 آلاف جنيه.. بسمة بوسيل تثير الجدل بتصريحات عن تامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عصمت: تركيب عدادات كهرباء كودية لأكشاك التوزيع للسيطرة على الفقد بالمحافظات

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات التنفيذ الخاصة بخطة  شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لخفض الفقد والتصدى لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وتركيب العدادات المجمعة، وتركيب العدادات الكودية وتأثيرها على زيادة نسبة الطاقة المباعة من اجمالي الطاقة المشتراة من قبل الشركة وخفض الفقد التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، بالمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب رئيس الشركة ومديرى الإدارات ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، لمراجعة تطوير الاداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى محافظات “الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد”، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية فى نطاق عمل الشركة.

مناقشة أنواع الفقد والهدر فى الطاقة

كما تمت مناقشة كافة أنواع الفقد والهدر فى الطاقة وزيادة القدرات فى بعض المناطق عن الاحتياجات المطلوبة، لاسيما فى المناطق الصناعية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي والمدن الجديدة، ومراجعة التقارير الخاصة بلجان المرور والمتابعة من قبل الوزارة والتأكيد على تطبيق النموذج الموحد فى محاضر سرقة الكهرباء وكذلك توحيد الأكواد الخاصة بتركيب العدادات الكودية والتوسع فى تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء فى المناطق الأكثر فقدا للتيار ، وزيادة اعداد فرق الضبطية القضائية والتنسيق الدائم والمستمر مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد في نطاق عمل الشركة والذى يشمل محافظات( الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد ).

اجمالى الطاقة الكهربائية ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفقد

واستمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي من رئيس الشركة ، حول اجمالى الطاقة الكهربائية ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكة التوزيع وبرامج الصيانة المحددة ، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء وموقف الشكاوى الفنية والتجارية وغيرها ، وسرعة الاستجابة للشكاوى والوقت الذى تستغرقه عملية الاصلاح، وكذلك خطة الصيانة وجداولها الزمنية فى كل منطقة ومدى ملائمة ذلك مع نوعية النشاط والاستخدامات ، والمراجعة الالكترونية لعمليات الصيانة.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين معدلات الأداء ، بالاضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية للشركة ووجه الصرف المختلفة وغيرها من الاجراءات المالية والتأكد ان يتم ذلك بإشراف من الشركة القابضة  ، وخطة مواجهة الأعطال والحد منها  وكذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التى تواجه الشركة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن نطاق عمل الشركة يستحوذ على جانب كبير من المشروعات، التى يجرى تنفيذها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا اهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، وضرورة مواكبة التطور الذى تشهده المنطقة بتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين وأن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة فى القطاعات الاخرى وهى الوسيلة لنيل رضاء المشتركين.

وأكد عصمت أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والحرص على الصيانة والمتابعة الدورية والتواجد الميداني والعمل على تعظيم العوائد والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد الاهتمام بخطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية فى اطار الحرص على جودة الخدمة المقدمة وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول خدمة لائقة بالمواطن وتتناسب وحجم الانفاق الذى تحملته الدولة ، موجها بأهمية الدقة فى البيانات والارقام والمعلومات فى كل ما يتعلق بالعمل ، وأن  صحة ودقة البيانات والقراءات تؤدي الى نتائج إيجابية ،وكذلك مواصلة الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائى ، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك .

وأشار إلى استمرار الجولات والزيارات الميدانية للشركات ، والاجتماع بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء فى الشركات ، مشيرا إلى المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى والتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى ، وأن الوزارة حريصة على التعامل الإيجابي والفعال مع منظومة الشكاوى والتواصل مع المشتركين.

الكهرباء شبكات التوزيع التيار الكهربائي شركة مصر الوسطى أنواع الفقد والهدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

التموين

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الرئيس السيسي

اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد .. طقس الأيام المقبلة في مصر

ترشيحاتنا

موسيماني

موسيماني يقترب من تدريب نادي ضمن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وزارة الرياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي رئيس نادي الصيد بالمحلة

صلاح الدين مصدق

الزمالك يكشف حقيقة إصابة صلاح الدين مصدق

بالصور

مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

يحارب السرطان ويحسن وظائف المخ.. 8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

البرتقال الأبرز.. فواكه تمنح الجسم ترطيب يقلل الشعور بالعطش خلال الصيام

تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!

رياضة عقلية.. لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟.. إليك الأسباب

لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب

فيديو

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد