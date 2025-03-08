جنوح مركب سياحية في النيل بالدقهلية.. وتحرك سريع للجهات الأمنية

شهدت مدينة المنصورة جنوح إحدى المركب السياحية في نهر النيل بنطاق منطقة المنصورة وسط حالة من القلق انتابت الحاضرين.

جنوح مركب سياحى

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد جنوح مركب سياحي ثابت بنيل المنصورة أمام فيلا غيث بالمشاية.



انتقلت سيارات الشرطة والاسعاف والحماية ألمدنية الى مكان البلاغ.

وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المركب، وقطعت عنها الكهرباء وبدأت في سحب المياه من باطنه، وربط مركب المنصورة باستخدام وايرات في حفارات توقفت في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة .

يذكر ان نفس المركب تعرضت لحريق منذ عدة سنوات وتم اعادة تشغيلها منذ عدة شهور.