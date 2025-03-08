مديرية الزراعة بالبحر الأحمر تطرح لحومًا حمراء بأسعار مخفضة اليوم

أعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر عن توفير اللحوم الحمراء الطازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، وذلك عبر منافذها الرسمية بشارع المصالح، بدءًا من صباح اليوم السبت 7 مارس 2025، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير سلع غذائية بأسعار مناسبة.

حملات تفتيشية

وأكدت المديرية أن اللحوم المطروحة تتميز بجودة عالية، وتأتي ضمن مبادرات توفير المنتجات الغذائية بأسعار تقل عن السوق، لضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من الأهالي.

ودعت المديرية المواطنين إلى التوجه مبكرًا لمنافذ البيع للاستفادة من العرض، مشددة على استمرار جهودها في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف الضغط عن الأسر المصرية.