حملة تفتيشية بالغردقة لمصادرة الألعاب النارية واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، مساء أمس، حملة تفتيشية، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات بيع الألعاب النارية المحظورة والتصدي لتداولها، وذلك لضبط المخالفات، بتكليف من اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة.

استهدفت الحملة عدة مناطق داخل المدينة، شملت أحياء شيري، المدارس، الصوب، حفر الباطن، وشارع التربية والتعليم سابقًا.

وأسفرت عن ضبط كميات من الألعاب النارية المخالفة، حيث تم إعدامها على الفور، والتنبيه على المخالفين بضرورة الامتناع عن بيع هذه المنتجات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتي قد تشمل الغلق أو الغرامة أو الحبس وفقًا للقوانين المنظمة.

وأكد اللواء ياسر حماية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية المكثفة، والتصدي الحازم لمحاولات بيع الألعاب النارية التي تشكل خطرًا جسيمًا على سلامة المواطنين، لما قد تسببه من إصابات بالغة وحوادث خطيرة، إضافةً إلى إزعاج السكان والزائرين.

وشدد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المحلات التي يثبت تورطها في بيع هذه المنتجات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمنع دخول الألعاب النارية للأسواق بشكل كامل، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.