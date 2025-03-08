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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة من حماس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

أشادت حركة حماس بدور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، مؤكدةً على صمودها الأسطوري في وجه الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. وأعربت الحركة عن تقديرها للمرابطات الصابرات اللواتي قدّمن نموذجًا يُحتذى به في الثبات والإرادة الصلبة، سواء من خلال تربية الأجيال أو التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.

وفي بيان صادر عنها، دعت حماس المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والسياسية إلى اتخاذ موقف واضح لحماية المرأة الفلسطينية من الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها على يد الاحتلال، مؤكدةً على ضرورة تمكينها من العيش بحرية وكرامة في وطنها.

يأتي هذا البيان في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات، لا سيما مع استمرار العدوان على غزة، وتزايد حملات الاعتقال والملاحقة في الضفة الغربية والقدس.

حماس فلسطين يوم المرأة

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