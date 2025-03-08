للانتقام منهم.. سائق يحرق سيارته ويتهم زوجته وأشقائها بالعياط

لجأ سائق إلى حيلة للانتقام من زوجته وأسرتها، بسبب خلافات وقضايا نفقة بينهما فأشعل النيران بسيارته، وحرر ضدهم محضرا بمركز شرطة العياط.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق يفيد باشتعال النيران في سيارة ميكروباص يعمل عليها، واتهم أشقاء زوجته بإضرام النيران فيها بسبب خلافات بينه وبين شقيقتهم لرفعها قضايا نفقة ضده.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود، تبين كذب رواية المبلغ، خاصة بعد أن أكد نجله أنه شاهد والده يخرج من المنزل ومعه جركن بنزين، ثم عاد بعد اندلاع الحريق.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف توريط زوجته وأشقائها لإجبارها على التنازل عن قضايا النفقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.