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أول خسوف للقمر في عام 2025.. ما موقف مصر من الظاهرة المرتقبة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أول خسوف للقمر في عام 2025.. ما موقف مصر من الظاهرة المرتقبة؟

خسوف القمر
خسوف القمر
أحمد أيمن

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل جديدة عن الخسوف الذي سيتزامن توقيته مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1446. 

وصرح رئيس قسم الفلك بالمعهد، الدكتور أشرف شاكر، أن أول خسوف للقمر في عام 2025 سيحدث يوم الجمعة المقبل.. فما تفاصيل هذا الخسوف؟

ظاهرة خسوف القمر

يعتبر خسوف القمر ظاهرة فلكية مميزة تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر. وهذه الظاهرة تحدث فقط عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كامل، مما يؤدي إلى خسوف كلي أو جزئي. 

وفي هذه الحالة، يمكن أن يغطي ظل الأرض القمر بشكل كامل أو جزئي، مما يؤثر على مظهره في السماء.

هل سترى مصر الخسوف الكلي؟

أشار الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هذا الخسوف يكون من النوع الكلي، لكن لسوء الحظ لن يُرى في مصر، حيث سيغطي ظل الأرض حوالي 118% من سطح القمر، مما يعني أن الظاهرة ستؤدي إلى فقدان كامل لرؤية القمر خلال أوقات منتصف الليل. 

أما بالنسبة للمناطق التي ستتمكن من رؤية الخسوف، فهي تشمل أوروبا، وجزء كبير من آسيا، وأستراليا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى المحيط الهادئ، والمحيط الأطلسي.

تفاصيل الخسوف الكلي

في سياق الحديث عن تفاصيل الخسوف، أوضح استاذ الفلك بالمعهد الدكتور أشرف تادرس أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق حوالي 6 ساعات و3 دقائق. بينما يستغرق الخسوف الكلي نفسه ساعة واحدة وخمس دقائق تقريبًا.

وعندما يحدث خسوف كلي، سيمر قرص القمر بالكامل خلال ظل الأرض، مما سيغير لونه إلى نحاسي داكن ويميل للاحمرار. ويعتبر هذا المشهد من أكثر المشاهد الفلكية إثارة للإعجاب، وقد يكون سبباً لجذب أنظار محبي الفلك والمهتمين بمثل هذه الظواهر الفلكية.

متى يحدث خسوف القمر؟

من المهم ملاحظة أن خسوف القمر لا يحدث إلا عند اكتمال القمر، وهو ما يعرف بالبدر، حيث تكون الأرض بين الشمس والقمر، مما يسمح لظل الأرض بالسقوط على القمر. 

بالمقابل، فإن كسوف الشمس، سواء كان كليًا أو جزئيًا أو حلقيًا، يحدث فقط عندما يكون القمر في مرحلة المحاق، أي عندما يكون بين الشمس والأرض.

ظواهر فلكية أخرى في رمضان 2025

بالإضافة إلى الخسوف الكلي، يشهد شهر مارس مجموعة من الظواهر الفلكية المثيرة التي تزين السماء، ومنها:

اقتران هلال رمضان مع كوكب الزهرة: يظهر الهلال الجديد في 1 مارس بالقرب من كوكب الزهرة، حيث يمكن لمشاهدتهما معًا أن يوفر مشهدًا رائعًا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس.

رصد كوكبي المريخ والمشتري: سيكون من الممكن رؤية كوكب المشتري بوضوح في كوكبة التوأمين، بينما يظهر المريخ أعلى يسار الجوزاء. هذا يجعل منهما هدفين مثاليين للرصد باستخدام التلسكوبات الصغيرة.

بقاء كوكبات الشتاء مرئية: يعد شهر مارس الفرصة الأخيرة للاستمتاع بمشاهدة كوكبات الشتاء المميزة مثل الجوزاء والثور قبل أن تبدأ في الاختفاء من السماء الليلية.

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