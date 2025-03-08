التحالف الوطنى: الجهد تضاعف فى رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يواصل جهوده فى دعم كل الأسر الأولى بالرعاية فى أنحاء الجمهورية، وهو يمثل الدولة المصرية فى الجانب الإغاثى للأشقاء فى قطاع غزة منذ اندلاع الأحداث فى 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التحالف بكل مؤسساته يدعم بقوة أهالينا فى قطاع غزة، وشهر رمضان يمثل مناسبة خاصة، لأنه تتم مضاعفة الجهد لصالح الأسر الأولى بالرعاية لتوصيل المواد الغذائية والوجبات الساخنة.

دعم الأسر الاولى بالرعاية

وأوضح أن الجهد الكبير الذى يبذله التحالف يتم بين جميع مؤسساته، للوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الشباب المتطوع يشارك بحماس ورغبة فى التعبئة والانطلاق نحو المحافظات والتوزيع على الأسر فى منازلهم بالمحافظات.