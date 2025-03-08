حسين فهمي عن محمد رمضان: عادل إمام عمره ما قال إنه نامبر 1

قال الفنان حسين فهمي، إنّ لقب "نامبر 1" الذي يطلقه الفنان محمد رمضان على نفسه لا يغضبه، مواصلا: "الناس لازم اللي تقول نامبر وان، وعادل إمام عمره ما قال إنه نامبر وان، لكن الجمهور اللي قاله".

وأضاف "فهمي"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور، أنّه التقى محمد رمضان كثيرا، وهما صديقان، كما أنه شخص لطيف ومؤدب وطيب.

وفي سياق آخر، تحدث الفنان، عن صورة التقطها مع إحدى المعجبات في الجيم، قائلا: "لقتها بتقولي عاوزة أتصور معاك، واتصورنا ولما الصورة نزلت، لقيت كل الناس بتقول إننا اتجوزنا، وهي بنت لطيفة، وشفتها عادي وبشوف غيرها"، وتابع ممازحا: "هي جاية متأخرة".

تحدث الفنان حسين فهمي، عن خلافه مع الفنانة نبيلة عبيد بسبب فيلم قصاقيص العشاق، إذ صرح في وقت سابق إنها لم تحترم اسمه وتاريخه، ووضعت صورته على الأفيش بشكل مهين وغير لائق.

وقال "فهمي"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "ما حدث أنني وافقت على الأفيش الذي أعتمد على الرقابة، ولكنني وجدت أفيش مختلف في الشارع، فغضبت وفهمت أن نبيلة هي من قامت بعمله، واتصلت بها واختلفنا".

وتحدث الفنان عن الطريقة الطريفة التي انتهى خلافه بها مع الفنانة نبيلة عبيد، قائلا: "هاجمتها في الصحافة بسبب غضبي، ولكننا اتصالحنا لما اتقابلنا في الطائرة، وكانت في الكرسي اللي جنبي"، مشيرًا، إلى أنه كان يستحق أن تكون صورته بنفس حجمها في الأفيش.

وأشار، إلى أن الفيلم أحاطت به ظروف غريبة، فقد سجن المنتج في أثناء التصوير بسبب شيكات دون رصيد، وتدخل سعيد مرزوق في السيناريو، لكن كاتب السيناريو وحيد سيف اعترض، وفي نهاية المطاف لم يحصل حسين فهمي على جزء من أجره بسبب سجن المنتج حتى لا يزيد الضغوط والأعباء عليه.