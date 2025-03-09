شكرًا للأبطال.. أحمد موسى يعلق على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للكرة الطائرة

علّق الإعلامي أحمد موسى على تتويج فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على الغريم التقليدي الزمالك في المباراة النهائية.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "مبروووك يا أهلي ولكل جمهورك السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال.. النسر يحلق ويفوز ٢/٣ بعد ماراثون طويل وشوط خامس مثير.. فرحة روعة.. شكرًا للأبطال."

ورد موسى على تعليق أحد متابعيه ومشجعي الأهلي قائلًا: "بشجع الأهلي منذ 55 سنة، والأهلي مؤسسة كبيرة قد نغضب من الإدارة بسبب قرار أو تصرف، لكن هذا لا يعني عدم التشجيع، لأن الإدارات تتغير ويظل الأهلي الكيان الكبير.. رمضان كريم عليك."

الأهلي يتوج بلقب سوبر الطائرة

تُوّج فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأ الزمالك المباراة بقوة، حيث حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-22، لكن الأهلي نجح في تعديل النتيجة بالفوز في الشوط الثاني 28-26، ثم تقدم في الشوط الثالث بنتيجة 25-22. وعاد الزمالك ليحقق الفوز في الشوط الرابع 25-23، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الخامس والفاصل، الذي حسمه الأهلي لصالحه بنتيجة 17-15، ليتوج بلقب البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد في نصف النهائي، فيما وصل الزمالك إلى النهائي بعد تغلبه على سبورتنج بنفس النتيجة.