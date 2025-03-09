الأهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوّج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة | شاهد

توّج فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأ الزمالك المباراة بقوة، حيث حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-22، لكن الأهلي نجح في تعديل النتيجة بالفوز في الشوط الثاني 28-26، ثم تقدم في الشوط الثالث بنتيجة 25-22. وعاد الزمالك ليحقق الفوز في الشوط الرابع 25-23، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الخامس والفاصل، الذي حسمه الأهلي لصالحه بنتيجة 17-15، ليُتوج بلقب البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المحلي بعد فوزه على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد في الدور نصف النهائي، فيما وصل الزمالك إلى النهائي بعد تغلبه على سبورتنج بنفس النتيجة.

شهدت المباراة توقفًا مؤقتًا بسبب هتافات بعض جماهير الزمالك ضد سيف عابد، لاعب الأهلي، خلال فترة الإحماء. وردت بعض جماهير الأهلي على تلك الهتافات، مما استدعى تدخل مسؤولي اتحاد الكرة الطائرة وإدارة الناديين لتهدئة الأجواء واستكمال المباراة.

كما شهدت المواجهة إلقاء بعض جماهير الزمالك زجاجات المياه على دكة بدلاء الأهلي، في مشهد أثار الجدل خلال اللقاء.

بهذا التتويج، يواصل الأهلي فرض هيمنته على البطولات المحلية في الكرة الطائرة، بينما يسعى الزمالك لتعديل أوضاعه في المنافسات المقبلة.