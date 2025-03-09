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رد الاعتبار.. تعليق ناري من شوبير بعد فوز طائرة الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد الاعتبار.. تعليق ناري من شوبير بعد فوز طائرة الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك

رجال طائرة النادي الأهلي
رجال طائرة النادي الأهلي
علا محمد

علّق الإعلامي أحمد شوبير على تتويج فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري، بعد فوزه على الغريم التقليدي الزمالك في المباراة النهائية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الأهلي بطل السوبر المصري للكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك 3/2."

وأضاف: "كعادته، أبناء الأهلي لا ينتظرون طويلًا لرد الاعتبار بعد أي كبوة.. الجميل أيضًا أنك تجد كل فترة لاعبًا شابًا من قطاع الناشئين يتألق ويخطف الأنظار، وآخرهم اليوم الموهوب الصغير زياد أسامة.. ألف مبرووووووك!"

الأهلي يتوج بلقب سوبر الطائرة 

وكان قد نجح فريق الأهلي في التتويج بلقب سوبر الطائرة على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 في مباراة درامية أقيمت بين الطرفين على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وفاز الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-22، ونجح الأهلي في العودة بالنتيجة والتعادل في الشوط الثاني وفاز بنتيجة 28-26، واستمر الأهلي في السيطرة على المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-22.

الزمالك رجال طائرة النادي الأهلي الأهلي أحمد شوبير لكره الطائرة الأهلي يتوج بلقب سوبر الطائرة

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