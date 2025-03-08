تحريض وشكوى لبيب | السر وراء إيقاف برنامج حارس الأهلي مع شوبير

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، فرض عقوبة مالية على قناة الأهلي بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف برنامج (حارس الأهلي) لمدة أسبوعين، ومنع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة خلال هذه الفترة.

وجاء هذا القرار نتيجة التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بناءً على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

إيقاف برنامج شوبير وأسبابه

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره يتضمن عقوبات نتيجة المخالفات التي ارتكبها البرنامج، ومن بينها هجوم أحمد شوبير على رئيس لجنة المسابقات وأعضاء رابطة الأندية.

وجاءت انتقاداته بعد مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث وجه شوبير انتقادات لاذعة للجنة المسابقات لعدم اتخاذها أي إجراءات ضد جماهير الزمالك التي وجّهت سبابًا للاعب إمام عاشور.

علاوة على ذلك، تحدث شوبير عن احتمال حدوث أعمال شغب من قبل جماهير الأهلي داخل وخارج الملعب، وهو ما اعتبره البعض تحريضًا صريحًا قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع بين الجماهير، حيث تقدم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد برنامج شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبًا بالتحقيق في تصريحاته واتخاذ الإجراءات اللازمة.



الإجراءات القانونية والعقوبات

واستندت العقوبات التي فرضها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بالإضافة إلى المادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019.

كما اعتمد القرار على التقارير التي قدمتها إدارة الرصد الإعلامي، والتي تابعت محتوى البرنامج ورفعت تقاريرها إلى لجنة الشكاوى.

وبناءً على هذه التحقيقات، رأت اللجنة أن تصريحات شوبير تجاوزت المعايير المهنية والأخلاقية المتبعة في الإعلام الرياضي، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأداء الإعلامي وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

ردود الفعل على القرار

ولقي القرار ردود فعل متباينة بين الجماهير والمتابعين للشأن الرياضي، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لضبط المشهد الإعلامي الرياضي ومنع التحريض وإثارة الفتن بين الجماهير.

بينما رأى آخرون أن العقوبة قاسية، مطالبين بتوضيحات أكثر حول المعايير التي تم الاعتماد عليها في اتخاذ هذا القرار.

يأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط الأداء الإعلامي، خاصة في المجال الرياضي الذي يشهد تنافسًا شديدًا بين الأندية والجماهير.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية في البرامج الرياضية، وضمان عدم استخدام المنصات الإعلامية للتحريض أو تصفية الحسابات الشخصية.