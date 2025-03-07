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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد عقوبة قناة الأهلي وشوبير .. إيقاف برنامج رياضي شهير

الأعلى لتنظيم الإعلام
الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف أحد البرامج الرياضية لمدة شهر ومنع مقدم البرنامج من الظهور بسبب ارتكاب مخالفات.


وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بعد فحص مخالفات برنامج "ملعب الشمس" في الحلقة المذاعة بتاريخ 27 فبراير 2025 على قناة الشمس، إلى إلزام القناة بأداء مبلغ 100 ألف جنيه، ومنع عرض البرنامج لمدة شهر وكذلك منع ظهور مقدمه أحمد الشريف على شاشة القناة لنفس المدة، مع توجيه إنذار للقناة بسحب الترخيص في ضوء ما تبين من تكرار المخالفات.

وسبق أن وافق  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضا على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى بأداء قناة الأهلي مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج "حارس الأهلي" لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة .

تأتي القرارات على خلفية توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، من احتواء الحلقة على العديد من المخالفات، وإعمالًا للمواد رقم 17 و20 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019.

مخالفات مقدم البرنامج البرامج الرياضية الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام

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