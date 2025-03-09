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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه سبارك مستعملة بـ 250 ألف جنيه

شيفروليه سبارك موديل 2014
شيفروليه سبارك موديل 2014
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

شيفروليه سبارك موديل 2014

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تتوافر بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه سبارك موديل 2014، وتنتمي سبارك لفئة السيارات الهاتشباك الصغيرة .

- مواصفات شيفروليه سبارك موديل 2014 الخارجية

شيفروليه سبارك موديل 2014

تمتلك سيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

- محرك شيفروليه سبارك موديل 2014

شيفروليه سبارك موديل 2014

تستمد سيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 770 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة شيفروليه سبارك موديل 2014 الداخلية

شيفروليه سبارك موديل 2014

زودت مقصورة شيفروليه سبارك موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

- سعر شيفروليه سبارك موديل 2014

شيفروليه سبارك موديل 2014

تباع سيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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