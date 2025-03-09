دفعة للأمام.. هالة توما: تكريمي من السيدة انتصار السيسي شرف كبير |فيديو

أعربت هالة توما، مديرة مدرسة نيو رمسيس الأهلية، عن سعادتها بتكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائلة: "إنه شرف كبير وتشجيع عظيم لي كمديرة لكلية رمسيس الجديدة، وهذا التكريم يمثل دفعة قوية نحو الأمام".

وأضافت "توما"، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اختيارها للتكريم يُعد أمرًا مشجعًا للغاية، ويمنحها حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن وبناء جيل جديد يساهم في نهضة المجتمع المصري.

وأوضحت أن السيدات المُكرّمات خلال الحفل ينتمين إلى مجالات متنوعة، شملت وظائف غير تقليدية وأدوارًا مجتمعية متميزة، وهو ما يعكس وعي الدولة المصرية وذكاءها في رصد وتقدير السيدات اللاتي يقمن بأدوار مؤثرة، رغم كونها غير معروفة على نطاق واسع، وذلك بهدف إعداد أجيال جديدة وسفراء لمصر يواصلون خدمتها بإخلاص وتفانٍ.