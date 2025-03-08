تكريم سلوى عثمان في يوم المرأة المصرية

كرمت الفنانة سلوي عثمان ضمن عدد من المكرمات من مختلف المجالات ، ضمن يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية .



وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير.



وقالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا.