بريطانيا تتجه لتعزيز السعودية عسكريا.. كيف ستدعم المملكة؟

تتجه بريطانيا إلى تعزيز دورها العسكري في حماية المملكة العربية السعودية من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن، عبر نشر مقاتلات «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، لتنفيذ مهام دفاعية تستهدف حماية المدن والمنشآت الحيوية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن أمن البنية التحتية وقطاع الطاقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، تتضمن الخطة مشاركة الطيارين البريطانيين في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي السعودية، بما يعكس اتساع نطاق التحركات الغربية الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية للمملكة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وتبادل الضربات خلال الأسابيع الماضية.



مقاتلات «تايفون» في مهمة دفاعية لحماية السعودية

تأتي مقاتلات «تايفون» في مقدمة التحركات العسكرية البريطانية المرتقبة، إذ يُنتظر أن تتولى تنفيذ مهام جوية دفاعية فوق المناطق الحيوية في السعودية، مع التركيز على التصدي للتهديدات الجوية التي تستهدف المدن والمطارات والمنشآت النفطية.

وبحسب التقرير، تشمل المهام المحتملة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين، خاصة بعد الهجمات التي طالت مطارات ومنشآت نفطية داخل المملكة، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والتعاون العسكري بين الرياض ولندن.

ويعكس هذا التحرك توجهًا نحو توظيف القدرات الجوية البريطانية في حماية المنشآت الاستراتيجية، والحد من المخاطر التي قد تترتب على استمرار الهجمات، لا سيما في ظل الأهمية الاقتصادية والإقليمية التي تتمتع بها السعودية.

دعم لوجستي وتعزيز القدرات العسكرية

ولا تقتصر المساهمة البريطانية على إرسال المقاتلات، إذ تتضمن الخطة توفير طائرة النقل العسكري «أطلس A400M»، القادرة على نقل المعدات الثقيلة والإمدادات اللازمة لدعم العمليات، إلى جانب إمكانية إرسال مستشارين عسكريين للمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية.

كما يشمل التعاون القائم توفير خدمات التزود بالوقود جوًا للمقاتلات السعودية باستخدام طائرة «فوياجر» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي خطوة تتيح للطائرات المقاتلة البقاء في الأجواء لفترات أطول، وتمنحها قدرة أكبر على تنفيذ المهام الجوية عند الحاجة.

ويبرز هذا الجانب أهمية الدعم اللوجستي في العمليات العسكرية الحديثة، إذ لا تعتمد كفاءة المقاتلات على قدراتها القتالية وحدها، بل ترتبط أيضًا بتوافر الوقود والمعدات والدعم الفني اللازم لاستمرار العمليات.

منشآت النفط والمطارات في دائرة التهديدات

يأتي التحرك البريطاني في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين السعودية والحوثيين، مع تزايد المخاوف من استهداف المنشآت المدنية والعسكرية ومرافق الطاقة داخل المملكة.

وأشار التقرير إلى هجمات طالت منشآت حيوية، من بينها منشآت تابعة لشركة النفط السعودية «أرامكو» ومطار الرياض الدولي، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بحماية البنية التحتية الاستراتيجية.

وتكتسب حماية هذه المنشآت أهمية خاصة، نظرًا لدورها في دعم الاقتصاد السعودي وتأمين إمدادات الطاقة وحركة النقل، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

تحرك بريطاني في ظل تصاعد الصراع الإقليمي

ووفقًا للجارديان، تمثل هذه المهمة واحدة من أبرز المهام العسكرية التي يوافق عليها آندي بيرنهام، بحسب ما أورده التقرير، بما يشير إلى أهمية الملف الأمني السعودي في التحركات البريطانية المتعلقة بالمنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحلفاء الغربيين تحركاتهم لدعم الدفاعات السعودية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن الخليج والممرات الحيوية وقطاع الطاقة.

وفي ظل هذه التطورات، تظل قدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد وتعزيز حماية المنشآت الحيوية عاملًا أساسيًا في تحديد مسار المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التهديدات التي تواجه المدن والبنية التحتية في المنطقة.



تعكس التحركات البريطانية اتجاهًا نحو تعزيز التعاون الدفاعي مع السعودية في مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع الاعتماد على مزيج من القدرات الجوية والدعم اللوجستي والتنسيق العسكري.