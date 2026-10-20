قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي: الرسوم المحصلة على الطرق لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة.. وإزالة المقابر بسبب رشح المياه الجوفية
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات على القنطرة والنبطية الفوقا وتفجيرات في برعشيت
تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بريطانيا تتجه لتعزيز السعودية عسكريا.. كيف ستدعم المملكة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تتجه بريطانيا إلى تعزيز دورها العسكري في حماية المملكة العربية السعودية من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن، عبر نشر مقاتلات «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، لتنفيذ مهام دفاعية تستهدف حماية المدن والمنشآت الحيوية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن أمن البنية التحتية وقطاع الطاقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، تتضمن الخطة مشاركة الطيارين البريطانيين في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي السعودية، بما يعكس اتساع نطاق التحركات الغربية الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية للمملكة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وتبادل الضربات خلال الأسابيع الماضية.
 

مقاتلات «تايفون» في مهمة دفاعية لحماية السعودية

تأتي مقاتلات «تايفون» في مقدمة التحركات العسكرية البريطانية المرتقبة، إذ يُنتظر أن تتولى تنفيذ مهام جوية دفاعية فوق المناطق الحيوية في السعودية، مع التركيز على التصدي للتهديدات الجوية التي تستهدف المدن والمطارات والمنشآت النفطية.

وبحسب التقرير، تشمل المهام المحتملة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين، خاصة بعد الهجمات التي طالت مطارات ومنشآت نفطية داخل المملكة، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والتعاون العسكري بين الرياض ولندن.

ويعكس هذا التحرك توجهًا نحو توظيف القدرات الجوية البريطانية في حماية المنشآت الاستراتيجية، والحد من المخاطر التي قد تترتب على استمرار الهجمات، لا سيما في ظل الأهمية الاقتصادية والإقليمية التي تتمتع بها السعودية.

دعم لوجستي وتعزيز القدرات العسكرية

ولا تقتصر المساهمة البريطانية على إرسال المقاتلات، إذ تتضمن الخطة توفير طائرة النقل العسكري «أطلس A400M»، القادرة على نقل المعدات الثقيلة والإمدادات اللازمة لدعم العمليات، إلى جانب إمكانية إرسال مستشارين عسكريين للمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية.

كما يشمل التعاون القائم توفير خدمات التزود بالوقود جوًا للمقاتلات السعودية باستخدام طائرة «فوياجر» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي خطوة تتيح للطائرات المقاتلة البقاء في الأجواء لفترات أطول، وتمنحها قدرة أكبر على تنفيذ المهام الجوية عند الحاجة.

ويبرز هذا الجانب أهمية الدعم اللوجستي في العمليات العسكرية الحديثة، إذ لا تعتمد كفاءة المقاتلات على قدراتها القتالية وحدها، بل ترتبط أيضًا بتوافر الوقود والمعدات والدعم الفني اللازم لاستمرار العمليات.

منشآت النفط والمطارات في دائرة التهديدات

يأتي التحرك البريطاني في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين السعودية والحوثيين، مع تزايد المخاوف من استهداف المنشآت المدنية والعسكرية ومرافق الطاقة داخل المملكة.

وأشار التقرير إلى هجمات طالت منشآت حيوية، من بينها منشآت تابعة لشركة النفط السعودية «أرامكو» ومطار الرياض الدولي، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بحماية البنية التحتية الاستراتيجية.

وتكتسب حماية هذه المنشآت أهمية خاصة، نظرًا لدورها في دعم الاقتصاد السعودي وتأمين إمدادات الطاقة وحركة النقل، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

تحرك بريطاني في ظل تصاعد الصراع الإقليمي

ووفقًا للجارديان، تمثل هذه المهمة واحدة من أبرز المهام العسكرية التي يوافق عليها آندي بيرنهام، بحسب ما أورده التقرير، بما يشير إلى أهمية الملف الأمني السعودي في التحركات البريطانية المتعلقة بالمنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحلفاء الغربيين تحركاتهم لدعم الدفاعات السعودية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن الخليج والممرات الحيوية وقطاع الطاقة.

وفي ظل هذه التطورات، تظل قدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد وتعزيز حماية المنشآت الحيوية عاملًا أساسيًا في تحديد مسار المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التهديدات التي تواجه المدن والبنية التحتية في المنطقة.
 

تعكس التحركات البريطانية اتجاهًا نحو تعزيز التعاون الدفاعي مع السعودية في مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع الاعتماد على مزيج من القدرات الجوية والدعم اللوجستي والتنسيق العسكري.

السعودية اليمن سلاح الجو الملكي البريطاني الحوثيين تايفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

جنرال موتورز لانسينج جراند ريفير

جنرال موتورز توقف إنتاج السيارات في أكبر مصانع كاديلاك لمدة 18 شهرًا

سيارة فولكس فاجن بيتل

فولكس فاجن بيتل تخفي تحت هيكلها تويوتا MR2 ومحرك أودي TT

صيانة الفتيس الأوتوماتيكي

ميكانيكي يحذر من عادات قيادة شائعة قد تدمر الفتيس

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد