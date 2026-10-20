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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.. ندوة تثقيفية بآداب الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية بعنوان «بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.. الإنجازات والتحديات»، في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للجامعات المصرية في مناقشة القضايا الوطنية وتعزيز وعي الشباب.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبعناية الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتور عاطف عبد العزيز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية، وتنظيم الدكتورة دعاء أبو جبل مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية.

وحاضر في الندوة الدكتور أحمد عبد العال، المدرس بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، حيث تناولت الندوة قضية بناء الإنسان المصري باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة ما يرتبط بها من إنجازات وتحديات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد على أهمية النظر إلى بناء الإنسان باعتباره عملية متكاملة تتجاوز حدود التعليم والتأهيل المهني، لتشمل بناء الوعي، وتنمية الفكر النقدي، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز ثقافة المواطنة والانتماء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وتطرقت الندوة إلى أبرز مجالات الاستثمار في الإنسان، وفي مقدمتها تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، ونشر الوعي الثقافي، وتنمية المهارات الرقمية، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، بما يعزز قدرتهم على الابتكار والتعامل مع المتغيرات المتلاحقة، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة في بناء المستقبل.

كما ناقشت الندوة التحديات التي تواجه بناء الوعي في العصر الحديث، وفي مقدمتها التطور التكنولوجي المتسارع، وانتشار المعلومات المضللة، والحاجة إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز الحوار وتقبّل الاختلاف، إلى جانب أهمية تحقيق العدالة في فرص التعليم والتأهيل.

وفي ختام الندوة أكد الأستاذ الدكتور إسلام عامر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في تشكيل وعي الشباب، وتنمية قدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، بما يعزز امتلاكهم أدوات الفهم والتحليل والتعامل المسؤول مع القضايا الوطنية والمجتمعية.

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