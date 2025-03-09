عام 1971.. شمس البارودي تكشف عن تفاصيل أول هدية تلقتها من الراحل حسن يوسف

نشرت الفنانة شمس البارودى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف عن أول هدية تلقتها من الراحل حسن يوسف.

وقالت شمس البارودي : حبيبي أتذكر اليوم أول هدية أهدتها لى ١٩٧١ ذهبت أنت إلى لبنان وعدت تستكمل تصوير الفيلم معى كنت تحاول ياحبيبي بث مشاعرك وحبك لى وأنا أصدك فلم أكن أريد الدخول في حب أو ارتباط وكنت أعنف الإنتاج ( أرجوكم خلصوا مشاهدي عاوزه أرجع مصر ) وكأنى أخاف من حلو الكلام الذي تبثه في أذني بين مشاهد التصوير.

وأوضحت شمس البارودي : كنت أتحاشى تسللك وجلوسك بجوارى كلما ابتعدت عن مكان جلوسنا كأبطال للعمل كانت كلماتك تدغدغ مشاعري بصوتك وصدقك وأنت تعبر عن حبك لي فأهرب منك وأعلى صوتى للمنتج أرجوكم خلصوا مشاهدى بقي وفي يوم اختفيت وركز المخرج على مشاهدى وقال اتفضلي حضرتك حسن نزل لبنان وسيعود غدآ فرحت كده تحررت من محاصرته وكلامه المعسول الذي بدأ يجد صدى في نفسي ويربكنى أنهينا كثيرا من مشاهدي فرحت قربت انزل مصر وعدت أنت تانى يوم لتقدم لي هذا التمثال ليحسم الموقف.

شمس البارودي تكشف تفاصيل عن حياتها مع حسن يوسف

واوضحت شمس البارودي : كيف اخترقت قلبي بهذه الكلمات ابتسمت لك وأنا أخذ هديتك وأنت تردد لي والله دى حقيقة مشاعرى لم أجد أصدق من هذه الكلمات علشان تصدقيني ويارب تحتفظى بالهدية تذكرك بي حتي وإن رفضتى حبي ضممت هديته لصدرى أمامه وكأنى أريد أن اضمه هو حبيبي وبدأنا قصة رحلة حبنا وتبعتها بأشهر هذه الصوره لكتب كتابنا في فيلا أبى بسراي القبه أحداث قصتنا جميلة لاتنتهي».

وأشارت شمس البارودي : أنا مازلت احتفظ بهذا الببلوه على تسريحتى وكان ينظر له ويبتسم حبيبي يقول قعدت اقولك أحلى ماعندى من كلام الحب معرفتش الأثر ومجرد كلمات هذه الهديه صدقتيني ياحبيبتي أرد عليه كانت هدية بمثابة الختم أو البصمه الصادقة لكل ما سمعته منك ياحب عمري اليوم اتممت عدة فراقك لي أربعة أشهر وعشر أيام فكيف سأقضى المتبقي من عمرى بدونك يا تؤام روحي لايعينني إلا القرآن كتاب الله يسندنى لأستمر في الحياه الدنيا حتى ألقاك.